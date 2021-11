Se første bilde fra Netflix' live-action Gundam-film

HQ

Hvis det er noe Netflix gjør mye av for tiden, så er det å forvandle banebrytende anime- og tegnefilmfortellinger til store live-action-produkter. Et av disse er basert på den ikoniske Mobile Suit Gundam-serien, en anime fra 1979.

Netflix har (via IGN) utgitt det første bildet av en av de gigantiske Gundam-robotene fra filmen.

Vi vet ennå ikke noe særlig om filmen, utover at selveste Legendary produserer den. Den regisseres av Jordan Vogt-Roberts, som tidligere har stått bak Kong: Skull Island.

"My goal is for all the people who might say, 'I don't know where to start [with Gundam,] I want to create this film and give them an access point where you can say, 'This is where you start. This is your entry point. Where Gundam fans say, 'Yeah, this is my Gundam.'"