Se første teaser fra Taika Waititis komiske piratserie

HQ

Taika Waititi har et godt rykte i Hollywood som en ganske talentfull komedieregissør, og har blant annet regissert de godt likte What We Do in the Shadows og Jojo Rabbit.

Hans neste prosjekt heter Our Flag Means Death, hvor han både er produsent, kreativt ansvarlig og én av hovedrolleinnehaverne.

Serien er løst basert på den ekte piraten, Stede Bonnet, som kalte seg selv "den første gentleman-piraten". Den har premiere på HBO Max i mars, og du kan se traileren nedenfor.