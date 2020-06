Se gameplay fra PlayStation 5s tidseksklusive Deathloop

Du ser på Annonser

Sony har et godt forhold til mange utgivere som liker å gi dem spesielle goder, men Bethesda gjør sjelden slike avtaler. Derfor kom kveldens annonsering som en overraskelse.

Arkane, skaperne av Dishonored og Prey, viste oss nemlig endelig gameplay fra Deathloop. Dermed får vi endelig se akkurat hvor mye mer actionfylt dette er enn hva de har gjort i det siste, noe som også reflekteres i presentasjonen. Det kan virke som om figurene ikke er like bulkete lenger, men i stedet minner litt mer om Team Fortress. Ikke at det er vanskelig å se likheter med Dishonored uansett, for jeg er nok ikke den eneste som kjenner igjen noen av de overnaturlige kreftene og designene.

Når det gjelder gameplayet får vi endelig vite litt mer om hvilken rolle de to hovedfigurene har. Det viser seg at det ikke er du som vil spille begge to, men i stedet vil Julianna, damen du ser glimt av, kunne være kontrollert av en annen spiller som skal drepe deg. Om dette høres alt for vanskelig ut er det fullt mulig å skru av multiplayerdelen slik at hun blir datakontrollert i stedet.

Det som uansett var mest overraskende er at spillet vil være tidseksklusivt på PC og PS5 når det slippes senere i år. Dermed må Xbox-spillere smøre seg med tålmodighet.