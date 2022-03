Se Gran Turismo 7 og Forza Motorsport 7 sammenliknet med hverandre i video

HQ

Det handler ikke alltid om grafikk, men man vil jo kunne argumentere for at når en del av nytelsen kommer av realistisk innlevelse, så er det kanskje et aspekt som veier litt tyngre for spilleren.

Så derfor har ElAnalistaDeBits, som er kjent for å lage gode sammenlikningsvideoer, gjort en sammenlikning mellom det nye Gran Turismo 7 og det litt eldre Forza Motorsport 7 for å se hvilket spill som byr på den mest realistiske verdenen.

Forza Motorsport 7 vises i videoen via PC med alle innstillinger satt på det høyeste, mens Gran Turismo 7 naturligvis kjører på en PS5.

Du kan se videoen selv her.