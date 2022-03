Se Halo på Paramount+ gratis med Xbox Game Pass

HQ

Paramount+ er nok den minst kjente av de store streamingtjenestene, men har faktisk et veldig bra utvalg av underholdning som South Park, Yellowjackets, Star Trek: Picard og 1883. Tidligere denne uken ble også Jackass Forever lagt til og i dag har Halo premiere.

Om du vil se Halo og har Game Pass Ultimate er det veldig enkelt. Microsoft har nylig avslørt at de som bor i Australia, Canada, Norge, Danmark, Finland, Sverige og USA (samt et par land i Sør-Amerika) vil få en måneds Paramount+ gratis aom en Game Pass-fordel. Slik får du din gratismåned hvis du ikke allerede har Paramount+:

"Ultimate members who are new to Paramount+ will be eligible to claim the 30-day subscription trial through the Perks gallery on their Xbox console, on the Xbox app on Windows PCs, or through the Xbox Game Pass mobile app on iOS and Android. Once the Perk is claimed, members will be directed to the Paramount+ site to activate their trial."