Se Harry Potter i Weird: The Al Yankovic Story-trailer

HQ

Alfred Matthew "Weird Al" Yankovic er mildt sagt en spesiell artist med en rekke låter som virkelig har festet seg til undertegnedes hjerne og trommehinner gjennom årene, så da er det sannelig kult at filmen om han virker spennende også.

For Roku har gitt oss den første traileren for Weird: The Al Yankovic Story, filmen med Daniel Radcliffe i hovedrollen som forteller om hvordan denne talentfulle og merkelige karen ble det verdensfenomenet vi kjenner i dag, og det virker jo som om den tar seg selv like seriøst som mannen selv...altså nærmest null.