Se Hideo Kojima spille på en fungerende versjon av Higgs' gitar fra Death Stranding 2: On the Beach

Det er lanseringsdagen for Death Stranding 2: On the Beach, og for fans i Japan er det også det japanske stoppet for World Tour som er dedikert til spillet. Det er naturlig at lanseringsstoppet er i utviklerens hjemland, og dette inkluderer tilsynelatende litt av en fest med Kojima Productions ansatte til stede, til og med mesterhjernen Hideo Kojima.

Det viser seg at denne festen hadde noen overraskelser i vente for Kojima også, da Sony PlayStation var til stede for å overrekke den ikoniske skaperen en fungerende kopi av Higgs' gitar fra DS2, en knalloransje metalløks som til og med snurrer rundt på sin egen akse. Kojima måtte selvsagt teste gitaren, og det finnes opptak av auteur-designeren som fillerister den på scenen mens en Dollman -kopi holder fast i den.

Sjekk det ut nedenfor i henhold til Sony PlayStation Studios XDEV X-konto.