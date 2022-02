Se Hyrule-kartet gjenskapt med 25 000 LEGO-klosser

HQ

LEGO-bygging inspirert av tv-spill er ikke noe nytt. Vi har fått både Mario og Sonic-sett i ulike former tidligere, men som alltid tar fansen selv et steg lenger. LEGO-byggeren Ian Roosma har med 25 000 klosser konstruert hele kartet fra det originale The Legend of Zelda. Komplett med 2779 trær og 493 fiender. Se det hele i detalj i hans video her.

Hadde du kjøpt dette om det var tilgjengelig i butikk?