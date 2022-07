Se John Wick 4s første trailer

HQ

Forrige desember fikk vi dessverre beskjed om at den fjerde John Wick-filmen ble utsatt til den 24. mars 2023, og den ventetiden ble plutselig mye vanskeligere.

For som forventet har vi fått den første traileren for det som foreløpig bare kalles John Wick: Chapter 4 takket være San Diego Comic-Con, og selv om den er relativt kort er det tydelig at Chad Stahelski, Keanu Reeves og kompani vil fortsette å bygge på suksessen til serien med kule kamper i et fascinerende univers neste år.