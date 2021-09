Se Kojima sin siste trailer for Death Stranding Director's Cut

HQ

Det er ikke bare spillene til Hideo Kojima som ofte ender opp med å bli relativt lange. Også trailerene han redigerer selv har en tendens til å gå langt over de to til tre minuttene vi vanligvis får. Mange har derfor vært ganske spente de siste ukene siden spillskaperen har sagt at han skal redigere og lage den siste traileren til Death Stranding Director's Cut selv. Nå er resultatet klart.

Før du trykker på start vil jeg uansett si at traileren, nærmest i kjent Kojima-stil, hinter til eller røper et par detaljer noen av dere som ikke har prøvd Death Stranding før helst ville unngått, men selve historien vil du nok uansett ha vanskeligheter med å forutsi etter å ha sett traileren. De av oss som allerede har fullført det originale spillet kan trygt se den siden mesteparten av det nye som vises er de ulike sideaktivitetene som racing og hjelpemidler.