Se kveldens Xbox Games Showcase sammen med oss

HQ

Som vi dekket Summer Game Fest-strømmen på fredag, kan du forvente det samme senere i dag når vi dykker ned i alt Xbox har stilt opp for de neste 12 månedene og utover.

Selv om Xbox er vert for noen andre strømmer, er det utvilsomt her vi kommer til å få de største kunngjøringene, avsløringene og oppdateringene, så ikke gå glipp av det. Hvis du skal se på strømmen, kan du like gjerne gjøre det fra vår GR Live-hjemmeside, hvor vi vil holde deg oppdatert med alt som skjer.

Du kan bli med på denne spesielle strømmen fra klokken 19, og etterpå vil vi også ta en titt på Call of Duty: Black Ops 6-gameplayet.