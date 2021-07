I går ble Samurai Warriors 5 lansert, et spill som setter spillere mot tusenvis av computerstyrte motstandere. Eventyret utspiller seg under Japans Sengoku-periode (mellom årene 1467-1568) og vi kan forvente en del historiske tolkninger fra Østen blandet med hektiske actionsekvenser. Samurai Warriors 5 er tilgjengelig nå via PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC og Nintendo Switch. Se lanseringstraileren nedenfor.