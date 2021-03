Disco Elysium: The Final Cut kommer i mars

den 11 desember 2020 klokken 11:53 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Under The Game Awards ble det avslørt at Disco Elysium får en forbedret utgave ved navn Disco Elysium: The Final Cut. Vi fikk ikke mye informasjon om den nye utgaven...