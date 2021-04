Se lanseringstraileren til Oddworld: Soulstorm

Du ser på Annonser

For alle Oddworld-fans der ute er denne dagen en merkedag. For etter flere forsinkelser har endelig Oddworld: Soulstorm blitt sluppet. Kanskje hadde du allerede forhåndsbestilt ditt eksemplar eller kjøpt det i løpet av dagen? Eller om du har PlayStation Plus har du kanskje allerede lastet det ned, da det er en del av månedens gratisspill via tjenesten.

Siden det nå er lansert har det naturligvis også fått en lanseringstrailer, og den kan du se selv nedenfor hvis du trenger en liten oppvarming før du setter i gang med spillet, eller bare vil finne ut om det i det hele tatt er noe for deg.