Se M. Bison gi alle Street Fighter 6 -favorittene dine juling

HQ

M. Bison, en av de tilbakevendende skurkene i Street Fighter, var ikke med i det sjette hovedspillet i serien. Heldigvis vil Capcom legge ham til som en DLC-kjemper senere denne måneden.

I forkant av det fikk vi prøve M. Bison for oss selv i noen Summer Game Fest-spill. Ta en titt på klippene nedenfor, der M. Bison kjemper mot figurer som Ryu, Cammy, E. Honda, Akuma og flere.

Hvis du er i humør for mer Street Fighter 6, satte vi oss nylig ned med noen av hodene bak spillet for å diskutere alt som kommer til fighteren. Hvis du vil sjekke ut det intervjuet, er det her.

HQ

HQ

HQ

HQ