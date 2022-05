HQ

Super Smash Bros.-formelen er ganske populær, og derfor har det også vært mye oppmerksomhet rettet mot Warner Bros. sitt kommende MultiVersus, ettersom det også byr på et hav av forskjellige lisenser, som DC Comics, Adventure Time, Looney Tunes og Scooby Doo.

Nylig satte to av utviklerne seg ned med to profesjonelle e-sportspillere for å teste spillet, og du kan se omtrent et kvarter med gameplay i videoen nedenfor.

Spillet slippes på konsoller og PC senere i år.