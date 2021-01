En av mange annonseringer på The Game Awards forrige måned var Switch-eksklusive Ghosts 'n Goblins Resurrection. Det er en reboot av den kultklassiske serien hvor vi får...

Capcom viser Ghosts 'n Goblins Resrrection-gameplay

den 22 desember 2020 klokken 10:03 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

En av de større overraskelsene under årets The Game Awards var at Capcom annonserte Ghosts 'n Goblins Resurrection. En reboot av den klassiske serien, som tar alt vi...