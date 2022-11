Se Nicolas Cage som cowboy i traileren for The Old Way

Han har vært med i over hundre filmer, men faktum er at Nicolas Cage aldri har spilt en cowboy på det store lerretet. Det er imidlertid i ferd med å endre seg, og nå har vi fått en trailer for western-filmen The Old Way der han spiller hovedrollen.

Revolvermannen ved navn Colton Briggs har nettopp sett sin kone bli myrdet på grunn av noe han gjorde da han var ung, og derfor er det på tide å gjøre hva enhver pensjonert revolvermann ville gjort, dra med seg sin tolv år gamle datter på en blodig hevn-odyssé.

I tillegg til Nicolas Cage ser vi Ryan Kiera Kiera Armstrong i rollen som datteren, samt Noah Le Gros, Clint Howard, Kerry Knuppe, Nick Searcy og Shiloh Fernandez. Med Brett Donowho som regissør og Carl W. Lucas som manusforfatter.

The Old Way har premiere i USA 6. januar, men har ennå ikke fått noen dato her til lands.