Se noen av rekvisittene fra Minecraft-filmen

Som du sikkert har hørt før jobber Warner Bros og Legendary for tiden med en Minecraft -film, som allerede har en ganske imponerende rollebesetning med skuespillere som Jack Black, Jennifer Coolidge og Jason Momoa.

Hvis alt går som planlagt er det meningen at filmen skal komme på kino i april 2025, og det virker som om innspillingen går raskt fremover. En X-bruker ved navn josh_space har delt bilder av det som ser ut til å være åpenbare rekvisitter fra studioet der Warner spiller inn filmen (i Auckland, New Zealand).

Sjekk dem ut i innlegget nedenfor. Det er verdt å huske at det ikke er bekreftet at de er ekte, men vi tror det er en god sjanse for at de er det. Hva synes? Ser dette ut som Minecraft for deg?