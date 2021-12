Se nye bilder fra Avatar 2-innspillingen

HQ

De kommende Avatar-oppfølgerne har vært under utvikling i et tiår nå. I løpet av den tiden har filmene blitt utsatt for forsinkelser, utallige problemer og alt derimellom, men nå virker det som at de endelig gjør store fremskritt.

De tre filmene har kostet over en milliard dollar å produsere og den første, Avatar 2, beskrives som "et kjærlighetsbrev til havet" og har premiere 16. desember 2022. Nye bilder fra settet har dukket opp via Entertainment Weekly og gir et innblikk i produksjonen:

