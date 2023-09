Se nye bilder fra Frasier

HQ

Vi har fortsatt vanskelig for å forstå at det bare er én måned til en av 90-tallets største sitcom-karakterer er tilbake - psykiateren Frasier Crane (spilt av Kelsey Grammer). I august viste vi deg det nye åpningstemaet for serien, og i dag har vi nye bilder å by på takket være Entertainment Weekly.

I tillegg til Kelsey Grammer kommer også noen få andre karakterer fra Frasier tilbake (spilt av de samme skuespillerne), men det blir stort sett nye ansikter. Det forventes også at andre kjære karakterer vil komme tilbake som gjester i ny og ne.

Frasier Serien kommer tilbake 12. oktober, sjekk ut de nye bildene i X-innlegget nedenfor.