Se nytt gameplay fra Resident Evil 4 VR

Det er mange som ser fram mot Resident Evil Villahe, som kommer om et par uker. Men under Capcoms Resident Evil Showcase tidligere denne måneden ble det også avslørt at fanfavoritten Resident Evil 4 får en VR-versjon eksklusiv for Oculus Quest 2. Fra hva vi har sett er det et mer omfattende prosjekt enn "bare" en konvertering.

Se videoen nedenfor fra den seneste Oculus Gaming Showcase, der mer av Resident Evil 4 VR ble vist fram og mer informasjon om den nye utgaven ble avslørt.

Ser du fram mot å oppleve Resident Evil 4 i VR når det slippes til Oculus Quest 2 senere i år?