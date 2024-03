Se opp for Dragon's Dogma 2-spoilere

HQ

Dragon's Dogma 2 ser ut til å bli en av de største utgivelsene i 2024. Med en ny historie, en ny verden, oppdatert grafikk og mye mer er det mange av oss som gleder oss til å lage vår Arisen og gå inn i spillet denne fredagen.

Men på grunn av at noen har fått kodene sine tidlig er det dessverre spoilere ute i naturen. Som med alle store spill for tiden kan det være verdt å mute Dragon's Dogma 2 i sosiale medier for å unngå spoilere og lignende.

Hvis du vil gå inn i spillet med helt friske øyne, er det bare å holde utkikk på nettet frem til fredag. Da vil det sannsynligvis komme enda flere spoilere i feeden din, så hvis du ikke har tenkt å få med deg hele spillet i løpet av en helg, bør du være forsiktig også etter lanseringen.

Takk, Eurogamer.