Se Orlando Bloom i den nyeste King of Avalon-traileren

Ettersom TV- og mobilspill bare fortsetter å vokse er det ingen overraskelse at vi ser flere kjente navn dukke opp i spillbransjen. Et nytt eksempel på det er Pirates of the Caribbean- og Ringenes herre-stjernen Orlando Bloom som nå har blitt spillbar karakter i det mobile onlinerollespillet King of Avalon, der han også medvirker i en ny trailer for spillet.

Blooms karakter heter Orlando the Nightshard, og i en begrenset periode er det fritt frem å låse opp og bruke ham i spillet. Dette kommer sammen med en ny tower defence-modus, en ny designstil og en ny story som en del av King of Avalons nyeste store oppdatering.

Se Orlando the Nightshard i traileren nedenfor, en opplevelse Bloom selv beskriver som en "ny" og "morsom" opplevelse i en pressemelding.