Se oss bekjempe demoner i Marvel's Midnight Suns senere i dag

Forrige uke var årets siste store uke for spillutgivelser, ettersom Need for Speed Unbound, The Callisto Protocol og Marvel's Midnight Suns alle debuterte på samme dag (2. desember). Og med det kommer vi til å hoppe inn i sistnevnte i dagens GR Live for å se hva det har å tilby.

Fra og med kl. 16 som vanlig, kommer verten vår Rebeca til å spille den første timen av spillet, hvor hun vil møte en gjeng med jordens mektigste helter og bekjempe demonene som truer menneskeheten. Har du lyst til å få dette med deg er det bare å komme innom vår GR Live-side når vi setter i gang, og i mellomtiden kan du ta en titt på anmeldelsen om du ikke har gjort det ennå.