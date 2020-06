Se oss dø i Skyhill: Black Mist på GR Live

Du ser på Annonser

Mandragoras taktiske actionspill Skyhill: Black Mist ble lansert forrige uke og vi skal prøve å overleve og redde datteren vår som har blitt kidnappet av noen, eller noe.

Ekle skapninger lurer både inni og utenfor bygningen vi befinner oss i, og de vil mer enn noe annet at vi skal dø. Her på Gamereactor skal vi prøve å unngå at disse skapningene får det som de vil, dog vil spillets kjernemekanikker gjøre dette vanskelig for oss. Vil du se oss lære av våre feil i Skyhill: Black Mist? Besøk vår liveside fra klokken 16 når vi setter i gang.