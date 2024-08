Se oss pakke ut Moza Vision GS

HQ

829,00 euro for et ratt, uten rattbase... Det er mye, men neppe uvanlig i dagens sim-racing-klima der det finnes ratt for opptil 10 000 euro, og med det nylig lanserte Vision GS, Moza Racing mener virkelig alvor.

Det er et veldig solid stykke utstyr som vi nettopp har pakket ut her på Gamereractor (for vår kommende anmeldelse), og nedenfor finner du bildebeviset på dette.

"Opplev enestående kontroll og futuristisk design med MOZA Vision GS Wheel. Det måler 310 mm og har en 2,85-tommers sirkulær HD-berøringsskjerm, et brukergrensesnitt som kan tilpasses, og en firekjerners prosessor for gjengivelse i sanntid. Rattet er laget av aluminium og karbonfiber av romfartskvalitet, og har en robust konstruksjon med håndsydde håndtak i mikrofiberskinn. Rattet har toppmonterte RPM-indikatorer, RGB-knapper med kort vandring og 72 programmerbare innganger. Det er kompatibelt med alle MOZA-baser og tredjepartssystemer, og tilbyr sømløs tilkobling via trådløse og ledende sleperinger. Løft racingen din med MOZA Vision GS Wheel.

Disse padlene er laget av smidd karbonfiber og har berøringsfrie hallsensorer med 0,03 mm presisjon for stabil og presis kontroll. De er utstyrt med forhåndsinstallerte lyddempere som sørger for en jevn og støyfri giring. De nedre clutchpadlene veksler enkelt mellom enkelt- og dobbeltclutchmodus, noe som er ideelt for profesjonelle simuleringsracingtitler som iRacing og F1-serien.

MOZA Vision GS er utstyrt med en ultrarask 1,3 GHz firekjerners prosessor og utfører kompleks sanntidsgjengivelse med nesten null ventetid."

Det føles veldig solid og påkostet.