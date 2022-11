Se oss spille den første timen av The Dark Pictures: The Devil in Me i dagens livestream

HQ

Til tross for at de lanserte The Quarry for bare noen måneder siden, i løpet av sommeren, er Supermassive Games allerede tilbake med et helt nytt spill, det fjerde kapittelet i The Dark Pictures-serien.

The Dark Pictures: The Devil in Me er det siste kapittelet i den første sesongen av serien, og handler om en gruppe dokumentarfilmskapere på vei til en kopi av seriemorderen H.H. Holmes' Murder Castle, hvor de snart befinner seg i en ganske fryktelig situasjon.

For å se hvordan historien utfolder seg og fører til dette, kan du komme innom vår GR Live-side klokken 16 hvor verten vår Rebeca skal spille den første timen av skrekkeventyret.

Og frem til vi begynner, les anmeldelsen vår av The Devil in Me her.