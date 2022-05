Se oss spille My Time at Sandrock i dagens GR Live

HQ

I går ble Pathea Games' My Time at Sandrock lansert i Early Access. Dette er oppfølgeren til My Time at Portia og bringer spillerne til den sandete byen ved navn Sandrock for å hjelpe innbyggerne med å gjenopprette det en gang så flotte stedet til sin tidligere prakt. Med evnen til å bygge ulike gjenstander og verktøy, og utforske dype huler og de svulmende landene i nærheten, fullpakket med alle slags fiendtlige og farlige skapninger, fant vi ut at det ikke er noe bedre tidspunkt enn nå å hoppe inn i denne life-sim-tittelen.

Rebeca skal spille en time av My Time at Sandrock i dagens livestream og begynner som vanlig klokken 16. Du kan få det hele med deg på vår GR Live-side når vi setter i gang.