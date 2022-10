HQ

Selv om vi bare er litt over to uker unna lanseringen av Gotham Knights inviterte Warner Bros. Ben innom for å spille en nesten ferdige utgave. Noe av det beste med dette er at han fikk lov til å ta opptak av hvordan det gikk, så under kan du se fire videoer av hvordan det går når en som ikke har prøvd det før utforsker byen som Batgirl, Nightwing, Red Hood og Robin.

HQ

HQ

HQ