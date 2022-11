Se oss spille Sonic Frontiers i dagens livestream

HQ

Denne uken har vært nok en stor uke for spillverdenen. Ikke bare fikk vi God of War: Ragnarök for et par dager siden, men Sonic Team og SEGA lanserte også et nytt spill med det ikoniske blå pinnsvinet, nemlig Sonic Frontiers.

Dette spillet tar Sonic til Starfall Islands, hvor han må bruke de eldgamles krefter for å samle kaossmarager og redde vennene hans som er blitt fanget. Med en "Open-Zone"-design som bringer nye måter å utforske på, gleder vi oss til å hoppe inn og spille den første timen av Sonic Frontiers om noen få timer.

Fra kl. 16 som vanlig kommer David til å farte rundt i dette helt nye settet med verdener, og hvis du vil få det med deg er det bare å komme innom vår GR Live-side når vi setter i gang.