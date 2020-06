Captain Tsubasa: Rise of New Champions ble annonsert i slutten av januar, og nå vet vi endelig når spillet faktisk kommer. Bandai Namco har nylig annonsert at spillet...

Ny trailer fra Captain Tsubasa: Rise of New Champions viser frem karakterene

den 24 februar 2020 klokken 11:17 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Hvis du synes at seriøse fotballspill som FIFA og PES er for kjedelige, så har kanskje Bandai Namco noe for deg, og det er Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Selve...