Se Peacemaker sin beryktede intro

Jeg er langt fra den eneste som skulle ønske at streamingtjenester ga oss muligheten til å automatisk hoppe over alle intro-sekvenser og rulletekster, noe film- og serie-skaperne selv åpenbart vet. Dette er en av grunnene til at James Gunn og gjengen valgte å gjøre intro-delen av Peacemaker litt annerledes, og både sosiale medier og forum over hele verden får det til å høres ut som om dette fungerer veldig bra. Derfor har Warner Bros. selvsagt lagt ut introen slik at alle kan se og høre den om og om igjen.