Under The Game Awards avslørte Ingame Studios et overraskende nytt prosjekt kalt Crime Boss: Rockay City, som handler om en rekke store bankran og har en mildt sagt stjernespekket rollebesetning bestående av Michael Madsen, Kim Basinger, Chuck Norris, Danny Glover og Michael Rooker - bare for å nevne noen.

Nå har det blitt sluppet omtrent seks minutter med gameplay fra spillet, via GameSpot, så nå kan du få en bedre idé om hva det går ut på: