Se seks minutters nytt gameplay fra New Pokémon Snap

Mens vi venter på lanseringen av New Pokémon Snap på slutten av denne måneden har Nintendo sluppet seks minutter med nytt gameplay for å gi fansen et bedre innblikk i hva vi har i vente. Videoen er kun på japansk, men vi tipper at en engelsk versjon blir utgitt snart.

Dette er en slags guide som gir tips om hvordan man kan ta de beste bildene av Pokémon. Her kan vi se spilleren bruke frukt for å lokke til seg Pokémon som gjemmer seg og Illumina Orbs for bedre lys. Mot slutten av videoen kan man også se ledertavler, der spillerne kan konkurrere og samle poeng.

Du kan se den nye videoen nedenfor.