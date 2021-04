Se Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-traileren

Du ser på Annonser

Flere av oss har begynt å telle ned til den siste episoden av The Falcon and the Winter Soldier, men det blir langt fra det siste vi får fra Marvel-universet i nærmeste fremtid. Kort tid etter det er det både Black Widow og Loki sin tur, og deretter den mystiske Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-filmen vi ikke har hørt særlig mye om...før nå.

Hovedskuespilleren Simu Liu fyller nemlig 32 år i dag, noe Marvel feirer med å gi oss den første teasertraileren fra Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Å kalle den en teaser er vel å underdrive litt også, for med sine to minutter gir den en klar indikasjon på hva som er i vente når premieren blir i september om alt går som planlagt. Da snakker jeg ikke bare om kampsport vi aldri har sett maken til i Marvel-filmer før, men også introduksjonen av den ekte The Mandarin