Se Star Wars: Squadrons' første trailer - kommer i oktober

På fredag kunne EA Motive bekrefte at de endelig ville offentliggjøre Star Wars: Squadrons klokken 17 i dag, og de holdt selvsagt ord.

Som forventet er Star Wars: Squadrons et spill som utelukkende fokuserer på intense kamper i verdensrommet og luften både alene og med venner. Spillet vil nemlig både ha en historiedel og multiplayerdel. Førstnevnte finner sted etter at Dødsstjernen ble sprengt, og litt som i Battlefront II vil vi få se historien fra begge sider siden vi får spille både som rebellene og imperiet.

Når det gjelder multiplayerdelen vil vi delta i kamper fem mot fem med modifiserbare skip. Å høre om EA-spill med mulighet for å oppgradere og endre hvordan skipene ser ut får nok mange til å frykte mikrotransaksjoner, men utviklerne sier at absolutt alt vil skaffes ved å spille.

Foreløpig ønsker de bare å annonsere to moduser, hvor den ene er ren dogfighting mens den andre setter oss til å sprenge hovedskipet i en flåte. Vi får se om PC- og PS4-spillere har en fordel eller ei ved at de to også vil kunne spille i virtual reality.

Det blir nok ikke vanskelig å finne kamper heller, for Squadrons vil fortsette EA sin snuoperasjon og støtte cross-play mellom PC, PS4 og Xbox One med en gang når det lanseres den 2. oktober. På toppen av det hele er den veiledende prisen bare 39,99 dollar, så her kan vi vel regne med å betale rundt 399 kroner.

De første gameplayklippene fra spillet vil vises i EA Play-sendingen som starter klokken 01 den 19. juni.