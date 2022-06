Se teaseren for norske Troll

HQ

Det er ikke bare på internett trollene herjer, de bor også i de norske skogene og nå har de våknet fra sin dype dvale for å sette i gang et helvete for oss nordmenn. I teasertraileren som nylig har blitt sluppet får vi se et større troll som nettopp har blitt vekket fra skjønnhetssøvnen sin og må nå stoppes for enhver pris.

Regissøren Roar Uthaug, som også står bak filmer som Tomb Raider, Bølgen og Fritt Vilt, sier dette om sin nye kreasjon:

"Troll er en idé som har utviklet seg i bakhodet mitt i over 20 år. Det å endelig kunne realisere den med de entusiastiske og ambisiøse menneskene fra Netflix og Motion Blur er virkelig en drøm som går i oppfyllelse. Jeg kan nesten ikke vente med å slippe dette monsteret løs i verden."

Troll kommer til Netflix en gang i 2022.