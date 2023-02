Se Tetris' første offisielle trailer

Det har gått nesten et tiår siden vi først hørte snakk om en Tetris-film, så det er forståelig hvis du hadde gitt opp håpet om at den noen gang ble en realitet. Det er det som gjør dagens trailer enda bedre.

Apple har endelig gitt oss den første offisielle traileren for Jon S. Bairds Tetris, filmen inspirert av den sanne historien bak hvordan spillet ble det globale fenomenet vi kjenner i dag. Inspirert er definitivt et nøkkelord her, da Taron Egertons versjon av Henk Rodgers ser ut til å være i flere biljakter og slåsskamper enn jeg i det minste håper den virkelige karen måtte gå gjennom for å gi oss et av verdens beste spill. Vi får se hvor dramatisk og actionfylt denne historien er når filmen kommer til Apple TV+ 31. mars.