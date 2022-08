Se THQ Nordics nyhetsfylte Showcase med oss i kveld

HQ

Dagens GR Live-sending blir ganske spesiell, for i stedet for å spille noe skal vi se hvilke spill som kommer fremover. Dette siden THQ Nordic skal ha sin nyhetsfylte Showcase-sending i kveld.

Studioet har sagt av de som liker "SpongeBob, Crypto, Ivan, og Cutter" bør se showet som skal vise over fjorten spill, så med både den gjengen, Alone in the Dark og mer i samlingen sin kan THQ Nordic ha mye spennende på lur. Derfor vil vi restreame sendingen på GR Live-siden vår fra klokken 20.55 i kveld, så titt gjerne innom for å se hvilke spill som lanseres de neste månedene og årene.