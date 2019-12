Se to nye konseptbilder fra Halo Infinite

Det er offisielt - i 2020 kommer vi endelig til å få et stor nytt Halo-spill i form av Halo Infinite, som ankommer sammen med Xbox Series X til høsten, og dermed fortsetter Master Chiefs reise. Vi har inntil videre kun fått to korte trailere fra spillet, men det er ganske lenge siden. Heldigvis mener ikke 343 Industries at vi skal gå avslutte året uten en liten oppdatering.

De har laget en lite oppdatering på Halo Waypoint, hvor de snakker litt i brede trekk om det kommende året, og hvordan det blir stort for serien.

De bekreftet først og fremst at spillet støtter splitscreen, LAN, karaktertilpasning og masse mer, og Bonnie Ross fra 343 sier dessuten:

"As we wrap up 2019 I wanted to take a moment to thank the Halo community for all of your support and engagement over the last year - your passion, energy, and feedback constantly reminds us of how important this franchise and universe is to all of us, and it fuels our efforts across everything we do."

Nedenfor finner du to nye konseptbilder fra spillet.