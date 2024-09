Se traileren til Donald Trump-filmen The Apprentice

HQ

The Apprentice, filmen om Donald Trumps tidlige år, som hadde premiere på filmfestivalen i Cannes tidligere i år, kommer likevel på kino. I rollen som den kontroversielle figuren ser vi Sebastian Stan, tidligere kjent fra filmer som The Falcon og Winter Soldier, som sammen med Jeremy Strong gir oss et innblikk i vennskapet mellom eiendomsmogulen og den lyssky advokaten Roy Cohn, en mann som på mange måter ble hans mentor.

Sjekk ut traileren nedenfor. The Apprentice har kinopremiere den 18. oktober.