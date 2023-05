Se traileren til John Wick: Chapter 4, men med Steven Seagal i hovedrollen.

HQ

Det er alltid interessant å fantasere om hvordan filmer ville blitt med helt andre personer i hovedrollene, noe The Corridor Crew har gjort etter å ha sett traileren til John Wick: Chapter 4. For hvordan ville filmen ha blitt med Steven Seagal som stilig leiemorder i stedet for Keanu Reeves?

Mange har spøkt fritt om det faktum at Seagal ser ut til å sitte ned i de fleste av de siste filmene hans. Dette er hva traileren til den hypotetiske John Wick-filmen bygger på, som skaperne også har bestemt seg for å kalle John Thick: The Last Stand. Der Seagal drar på hevnturné etter at stolen han elsker å sitte på er ødelagt.

Du kan sjekke ut traileren til John Thick: The Last Stand her. Ikke overraskende er den fylt med referanser til alt som har gjort Seagal så beryktet gjennom årene, ikke minst i nyere tid med tanke på hans høyst tvilsomme tilknytning til krigsforbryteren Vladmir Putin og diktatoren Alexander Lukasjenko.

Hva er din favorittfilm med Steven Seagal, og hva synes du om traileren?