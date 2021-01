Etter ti hele år er Scott Pilgrim tilbake for å prøve å overvinne sin kjæres sju ekskjærester, og i denne videoen har GRTV-teamet satt seg ned for å finne ut av om...

Scott Pilgrim vs. The World: The Game gjenopplives i januar

den 7 desember 2020 klokken 17:13 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da Ubisoft bekreftet at Scott Pilgrim vs. The World-spillet ville komme tilbake etter å ha blitt fjernet fra butikkene for seks år siden sa de at planen var å gjøre dette...