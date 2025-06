Sea of Remnants er det optimistiske kjærlighetsbarnet til Sea of Thieves og Skull and Bones

Nå som Sea of Thieves ikke lenger er en eksklusiv Xbox-konsolltittel tenker du kanskje at det ikke er behov for et lignende spill for å komme til PlayStation-enheter. Notatet ble tydeligvis ikke mottatt.

Under State of the Play -sendingen ble vi nettopp introdusert for Joker Studios Sea of Remnants, et fantastisk piratkeventyr som ser ut til å kombinere den mer arkade og optimistiske naturen til Sea of Thieves med Skull and Bones' sjøkampsystemer. Dette fører til episk skip mot skip-action og til og med massive bosskamper mot legendariske skapninger, som en enorm krabbe som avfyrer det som bare kan beskrives som miniatyrsol.

PlayStation Blog-artikkelen fjerner i det minste noe av uklarheten som traileren etterlater, og forklarer Sea of Remnants som følger: "Dette er en uendelig reise i looping mellom død og gjenfødelse - en reise der vi ror fremover, utrettelig, bare for å vende tilbake til der det hele begynte."

Når det gjelder utgivelsesdatoen for Sea of Remnants, er alt vi vet fra nå av at spillet kommer ut en gang i 2026 og i det minste på PS5. Vi har ennå ikke en fast utgivelsesdato, men du kan se kunngjøringstraileren nedenfor.