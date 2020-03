Sea of Stars blander Chrono Trigger med The Messenger

Sabotage Studio plantet navnet sitt rett inn på spillkartet da de ga oss nydelige The Messenger for to år siden. Med en fin blanding av nostalgisk presentasjon og nytolkninger av velkjente mekanikker fikk spillet en meget godt mottakelse, så det er bare å glede seg til at de nå skal blande andre kule elementer.

Studioet har startet en Kickstarter for et spill kalt Sea of Stars. Dette virker enkelt sagt å være en blanding av Chrono Trigger og The Messenger. Sistnevnte særlig spillet faktisk skal være en forløper til ninjaeventyret også.

Med et turbasert kampsystem i klassisk JRPG-stil tar du kontroll over to personer (seks å velge blant) som sammen kombinerer kraften fra månen og solen til å bruke den eneste magien som kan drepe monstrene den onde The Fleshmancer har skapt.

Atter en gang loves vi moderne og nye tolkninger av historiefortelling, kampsystemer, utforskning og måter å bruke miljøene på blandet inn med klassiske elementer fra spill vi gamlinger spilte som små. Alt dette pakket i den samme flott visuelle stilen som The Messenger.

Planen er at spillet skal komme til PC og "konsoller" i 2022, og om du synes bare denne lille informasjonsbiten eller traileren under virker interessant er det bare å gå inn på Kickstartersiden for å både lese mer og støtte prosjektet.