Sea of Stars når fem millioner spillere

Sabotage Studio har kunngjort noen spennende nyheter om sitt roste rollespill Sea of Stars. Den kanadiske utvikleren har avslørt at indiesuksessen har passert fem millioner spillere, selv om det er uklart hvor disse spillerne kommer fra. Det er ingen tvil om at Game Pass og PlayStation Plus har hjulpet til med å nå dette megatallet.

Studioet avslørte også at spillet snart vil bli utvidet med en ny spillmodus som gjør det mulig for flere spillere å ta på seg drakten og nyte den fantastiske verdenen sammen. Den kommer til å hete Single Player+, og vil gjøre det mulig for tre spillere å slå seg sammen og oppleve hele spillet som en gruppe. Vi blir fortalt at for å beholde spillets kjerne "vil hver spiller delta i traversering og kamp med en ny "Co-op timed hits"-mekanikk", og selv om den nye traileren ikke gir oss noe særlig innblikk i hvordan dette vil fungere i praksis, viser den litt utforskning med tre spillere.

Sabotage I traileren opplyses det at denne nye modusen vil lanseres i løpet av kort tid, men at den fortsatt er under utvikling.

Hvis du ikke allerede har spilt spillet og er nysgjerrig på om det er noe for deg, kan du lese anmeldelsen vår av Sea of Stars her.