Sea of Stars: Throes of Watchmaker DLC lanseres i løpet av våren helt gratis

Som en del av Nintendo Indie World Showcase, Sabotage Studio nettopp presentert den første titt på den kommende Sea of Stars DLC Throes of the Watchmaker. DLC vil være helt gratis å få tilgang til og vil gjøre sin ankomst på PC og konsoller så snart våren 2025.

Når det gjelder hva denne DLC-en vil bringe til bordet, blir vi fortalt at den vil inkludere en ny historie - og en ny spillbar karakter - som dreier seg om den doble hovedpersonkombinasjonen av Valere og Zale når de er skjebnebestemt til å bli Solstice Warriors. De må dra inn i miniatyrverdenen Horloge for å møte utfordringene fra et forbannet karneval, der de to vil lære mer om og mestre kreftene sine Sun og Moon.

Nærmere bestemt, får vi vite: "I Throes of the Watchmaker begir Valere og Zale seg inn i den magiske urverksverdenen Horloge. Landets innbyggere trues av et forbannet karneval, som vil tvinge Solvervskrigerne til å tilpasse seg ukjente regler for å mestre sol- og månekreftene sine fullt ut.

"Throes of the Watchmaker" introduserer en fornyet kampstil for Zale, som bytter ut sitt karakteristiske sverd med en dyktig sjonglør, og Valere, som gir avkall på staven sin for å briljere som akrobat. DLC-en vil også introdusere en helt ny spillbar figur i Artificer, en mekanisert, lasersvingende skarpskytter, i tillegg til flere områder, musikk, gåter og fiender å møte."

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker vil debutere i løpet av våren, og du kan se kunngjøringstraileren nedenfor.