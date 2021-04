Sea of Stars viser en timelang gameplayvideo fra Moorlands Dungeon

Du ser på Annonser

Sabotage Studio utga nylig en timelang gameplayvideo fra deres kommende spill Sea of Stars, som viser et område kalt Moorlands Dungeons på Sleeper Island. Her viste de både utforskning av omgivelsene i tillegg til kamper. Det var nemlig flere monstre på øya.

Tross at spillet tar inspirasjon fra gamle japanske rollespill fra 90-tallet, er gameplayet meget moderne, og du kan bruke komboer og time dine slag i kamp for å bli mer effektiv. Men det er fortsatt også masser av nostalgi i Sea of Stars, som blant annet byr på musikk fra Chrono Triggers komponist Yasunori Mitsuda.

Du kan se den nevnte gameplayvideoen via Sabotage Studios officielle YouTube-kanal.