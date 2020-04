Sea of Thieves blir mer pirataktig og får søte katter

Noe av det Sea of Thieves faktisk hadde da det ble lansert var et småinteressant oppdragssystem som lot oss bygge opp et rykte hos ulike handelsgrupper. Om to uker vil både dette og multiplayeren stå i fokus når månedens store utvidelse kommer.

Rare har nå gitt oss den første traileren fra Sea of Thieves' Ships of Fortune-utvidelse, og den viser blant annet hvordan vi kan velge å bli en emissær for de ulike handelsgruppene når den slippes den 22. april. Etter å ha donert en god porsjon gull må du arbeide deg gjennom fem nivåer ved å gjøre særegne oppdrag for din valgte gruppe. Jo høyere nivå du har, jo høyere blir belønningen for hvert oppdrag. Dette betyr også spesielle belønninger fra hver gruppe, så alt høres bare hyggelig ut så langt.

Dette er uansett bare starten selvsagt. Ting skal ikke være lett i en verden fylt med pirater. Som om det faktum at du vil seile med et emissærflagg ikke var nok siden det vil vise alle at du mest sannsynlig har godsaker om bord kommer det også en fjerde handelsgruppe kalt The Reaper's Bones. Spillere som velger å være en del av denne vil i hovedsak bare ha som mål ha stjele emissærflaggene, og dermed bonusene, til andre spillere, så det høres ut som om utviklerne virkelig ønsker å sette et større pirat-preg på spillet.

Spesielt siden multiplayeren, The Arena, også vil endres. De tradisjonelle skattekartene har blitt byttet ut med jakten på én bestemt skatt som er markert av et Sea Dog Beacon og som bare kan leveres på én bestemt plass. På toppen av det hele har makstiden blitt kuttet ned til femten minutter, så forvent mer kaotiske runder.

Da er det enda godt at muligheten til å gjenopplive partnere blir introdusert, slik at du ikke nødvendigvis må en tur ned til Davy Jones før du får se farger igjen. Den siste, og kanskje beste, trøsten for mange er uansett at det nå også blir mulig å få med katter på ferden, og at disse kan iklees ulike kostymer.